Doris hat die letzte Dose Wurst vom besten Metzger der Stadt ergattert. Sie ist also in einer sehr glücklichen Lage! Denn der gesamte Gesangsverein will die Dose Wurst haben. Was ihr bei der Versteigerung nicht alles geboten wird ... Sprecherinnen: Susanne Schäfer und Ricarda Klingelhöfer.