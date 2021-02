Jürgen wird regelmäßig von seiner Frau angehalten, Neues auszuprobieren. Nun ist das Lesen dran. Also rein in die Bibliothek und nachgefragt. Aber irgendwie klappt das nicht mit einem Buch. Doris bedient sich ja immer am Frauen-Regal. Aber wo ist das Männer-Regal? Sprecher: Michael Quast und Petra Fehrmann