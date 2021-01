Tierische Attraktion in Alsfeld-Lingelbach: ein Zwerg-Hängebauchschwein ist allein im Ort unterwegs. Es wird eingefangen und zu Silke Philipp-Odermatt gebracht. Dort bekommt es den Namen Bernd - und darf bleiben!

Bernd ist pummelig, schwarz und hat vier weiße Söckchen an. Das Zwerg-Hängebauchschwein ist allein in Alsfeld-Lingelbach unterwegs, immer wieder wird es von Passanten fotografiert, einfangen kann es niemand. Am Sonntag, 17. Januar haben dann zwei Jäger Glück: sie schnappen das kleine Schwein und bringen es zu Silke Philipp-Odermatt, berichtet Osthessen-News .

Mini-Schwein in Quarantäne

Philipp-Odermatt hat ein großes Herz für Tiere, sie bietet Lama- und Eselwanderungen im Vogelsberg an - da ist natürlich auch noch Platz für das kleine Schwein, das Bernd heißen soll. Bernd muss jetzt erstmal bis zum 10. Februar in Quarantäne - so laute die Vorschrift wegen der Schweinegrippe, erklärt Philipp-Odermatt, man wisse ja nicht, ob er Kontakt zu anderen Schweinen gehabt habe. Und so süß das Mini-Schwein auch ist - es war erstmal nicht sonderlich kooperativ, erzählt Philipp-Odermatt: "Er hat auch mal gebissen. Mittlerweile ist er neugierig und lässt sich anfassen." Die Tierfreundin vermutet, dass Bernds Verhalten die ehemaligen Besitzer überfordert habe und er deshalb ausgesetzt wurde.

Bis zum 10. Februar ist Bernd in Quarantäne. Bild © Privat

Bernd wird nicht vermisst

Gechipt ist das Mini-Schwein nicht, eine Ohrmarke sucht man vergebens, Nachforschungen bei Tierarzt und Ordnungsamt bleiben ohne Ergebnis. Keiner weiß etwas von einem kleinen, schwarzen Zwerg-Hängebauchschwein, das irgendwo fehlt. Silke Philipp-Odermatt ist froh darüber - längst hat sie sich in den kleinen Bernd verliebt. Er soll auf dem großen Hof bleiben und einfach Schwein sein - im Miniaturformat. Und einen Kumpel soll er auch bekommen. Also: Schwein gehabt!

