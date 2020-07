Zuletzt konnte Florian Silbereisen in seiner Show zahlreiche Schlagerstars begrüßen, aber keine Zuschauer. Doch am Samstag in Kitzbühl ist endlich wieder Publikum live vor Ort dabei.

"Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich" - so heißt die neue Show von Florian Silbereisen am 25. Juli um 20:15 Uhr im Ersten. Das Besondere an der Sendung: Sie findet wieder vor Publikum statt. 400 Personen dürfen unter entsprechenden Sicherheitsauflagen die zahlreichen Schlagerstars live auf vor Ort auf der Bühne erleben. Schauplatz der Seeparty ist der Speichersee auf der Ehrenbachhöhe zwischen Kitzbühl und Kirchberg.

Auf rund 1.800 Metern Höhe begrüßt Florian Silbereien viele beliebte Schlagerstars. Angekündigt haben sich unter anderem:

Roland Kaiser

Matthias Reim

Ben Zucker

Andy Borg

DJ Ötzi

Thomas Anders

Sarah Lombardi

voXXclub

Giovanni Zarrella

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

und viele andere mehr.

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 24.07.2020, 06:00 Uhr