Rund 350.000 Menschen in Hessen fahren Motorrad. Sie auch? Dann schicken Sie uns Ihre Motorrad-Geschichte und gerne auch ein Foto von Ihrem "heißen Ofen".

"Freiheit auf zwei Rädern" – das bedeutet Motorradfahren für rund 350.000 Biker in Hessen. Sonnenschein, viel Landschaft und kurvige Strecken: Da macht das cruisen richtig Spaß. Oder einfach Wege in der Stadt mit dem Motorrad erledigen. Auch viele hr4-Kollegen sind leidenschaftliche Motorradfahrer. Sie haben unterschiedliche Lieblingsstrecken, aber ein gemeinsames Motto: Rücksicht nehmen! Auf andere Verkehrsteilnehmer, aber auch natürlich auf Anwohnerinnen und Anwohner, die häufig von Motorradlärm genervt sind. Dabei muss Motorradfahren nicht immer laut sein.

Wir suchen Lieblingsstrecken und Fotos

Wie sieht das bei Ihnen aus? Erzählen Sie uns Ihre Motorrad-Geschichte: Wie sind Sie zu Ihrem Hobby gekommen, was für eine Maschine fahren Sie und haben Sie eine Lieblingsstrecke? Vielleicht in der Rhön, im Vogelsberg oder in Waldeck-Frankenberg. Oder sind Sie eher im Süden Hessens unterwegs? Zum Beispiel im Naturpark Rhein-Taunus. Wir freuen uns über Ihre Geschichten und Ihre Fotos.

Ihre Mail an hr4

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 08.06.2020, 06:00 Uhr