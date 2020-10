In diesem Jahr feiern wir am 3. Oktober den 30. Jahrestag der deutschen Einheit. An diesem Tag wird in hr4 groß gespielt - mit Fragen rund um dieses Ereignis. Sie können im Radio und hier auf hr4.de hr4-Lunchboxen gewinnen, wenn Sie sich mit der Geschichte auskennen.

Im Radio wird von morgens bis zum Mittag gespielt: Sie müssen hr4 hören, anrufen, wenn es ums Quiz geht, mindestens zwei von drei Fragen richtig beantworten und dann gehört Ihnen eine hr4-Lunchbox. Hier müssen Sie schon alle fünf Fragen richtig beantworten, um eine Gewinnchance zu haben. Wir verlosen hier auf hr4.de unter allen richtigen Einsendungen 3x1 hr4-Lunchbox. Viel Glück.