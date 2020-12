Konzert-Livestream am 13. Dezember 2020

Zwei Stars auf der Bühne, dazu Britta Wiegand als Moderatorin und berührende Geschichten aus Hessen - Corona macht aus unserem Konzert für Hessens Helden ein Streaming-Event. Und so kommen Kathy Kelly und Marc Marshall live in Ihr Wohnzimmer.

Ein Konzert mit Kathy Kelly und Marc Marshall - das ist unser großes, musikalisches Dankeschön an Hessens Heldinnen und Helden. Die Beiden stehen am Sonntag, 13. Dezember auf der Bühne im großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks - im Publikum unsere Heldinnen und Helden und alle anderen Menschen in Hessen, die sich diese stimmungsvolle Streaming-Event nicht entgehen lassen wollen.

Kathy Kelly und Marc Marshall singen für alle Hessinnen und Hessen. Bild © picture-alliance/dpa/Tobias Wirth/Collage: hr

Ein Konzert und berührende Geschichten aus Hessen

Weitere Informationen Infos zum Konzert Wann: Sonntag, 13.12.2020, 19:30 Uhr

Mit dabei: Kathy Kelly und Marc Marshall

Moderation: Britta Wiegand Ende der weiteren Informationen

Neben tollen Songs und einer Videobotschaft von unserem Schirmherrn, Ministerpräsident Volker Bouffier, gibt es berührende Momente der hr4-Aktion im Video. Sie zeigen Beispiele für das vielfältige Engagement unserer Heldinnen und Helden.

Unser Dankeschön-Livestream startet um 19:30 Uhr hier auf hr4.de und auf der Facebook-Seite von hr4.

Sendung: hr4, Britta am Vormittag, 07.12.2020, 10:00 Uhr