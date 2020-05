Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

hr4 sendete live vom Erdbeerfeld in Liebenau-Zwergen

Mein Morgen in Hessen - unterwegs

hr4-Moderator Jürgen Scholle ging unter die Erdbeerpflücker - heute morgen sendete er live vom Erdbeerfeld in Liebenau-Zwergen, wo ab 9:00 Uhr die Saison zum Selbstpflücken begann.

hr4-Moderator Jürgen Scholle meldete sich am Freitag, 22. Mai, direkt vom Erdbeer- und Spargelhof von Dirk Fülling. Seiner Familie baut seit 24 Jahren Erdbeeren an, zum Verkauf im Hofladen oder einigen regionalen Supermärkten oder zum Selbstpflücken.

Jürgen Schollle ist ein Erdbeerfan - aber wer ist das nicht? Bild © Privat

Die Größe ihrer Erdbeerfelder entspricht knapp fünf Fußballfeldern. Hier kann man sowohl im Hofladen frisch gepflückte Erdbeeren kaufen, aber auch selber pflücken. In Corona-Zeiten achten sie natürlich darauf, dass die Selbstpflücker auf dem Erdbeerfeld alle Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Füllings bauen fünf Sorten an, die so klangvolle Namen wie "Lambada" und "Salsa" haben - beides sind frühe Sorten, die jetzt langsam reif sind.

Die Erdbeeren sind reif und warten auf Selbstpflücker. Bild © hr/Mario Hornitschek

Die Erbeeren sind übrigens in diesem Jahr sieben Tage früher reif - Grund dafür ist der milde Winter, viel Regen im März und die warmen Tage in den letzten Wochen.

Im Hofladen: Jürgen Scholle mit Andrea Fülling. Bild © hr/Mario Hornitschek

Übrigens: Erdbeeren sind wahre Vitamin C-Bomben. Sie enthalten genauso viel Vitamin C wie eine ganze Orange. Die roten Früchte eignen sich auch gut als Snack für zwischendurch. Sie bestehen nämlich zu 90 % aus Wasser.

Auf diesem etwa 1 Hektar großen Feld darf ab heute selbst gepflückt werden. Bild © hr/Mario Hornitschek

Landwirt Dirk Fülling hofft allerdings noch auf Regen, denn die Pflanzen brauchen Wasser. Sonst besteht die Gefahr der Notreife. Die Früchten werden dann zwar rot, aber nicht sehr groß. Bild © hr/Mario Hornitschek

Natürlich durfte Jürgen die eine oder andere Erdbeere auch naschen. Bild © hr/Mario Hornitschek

Die Verständigung mit dem Studio in Kassel klappt. Bild © hr/Mario Hornitschek

Wenn er nicht gesendet hat, hat Jürgen fleißig gepflückt. Nein, kleiner Spaß. Die Ladung Erdbeeren ist für den Hofladen. Bild © hr/Mario Hornitschek

Die beiden Schwestern aus Liebenau war die ersten, die dann auf dem Feld nach den schönsten Früchten suchten. Bild © hr/Mario Hornitschek

Für sie ist der Besuch auf dem Erdbeerfeld in jedem Jahr ein Muss. Bild © hr/Mario Hornitschek

Und nach dem Interview für hr4 geht's weiter. Bild © hr/Mario Hornitschek

Schließlich kamen schon die nächsten Besucher: Anna-Lena mit Sohn Samuel. Sie warten schon immer sehnsüchtig auf den Saisonbeginn. Bild © hr/Mario Hornitschek

Schnell war die Tagesration an den roten Früchtchen eingesammelt. Bild © hr/Mario Hornitschek

Im Hofladen der Füllings gelten natürlich auch die gegenwärtigen Corona-Vorschriften. Bild © hr/Mario Hornitschek

Der Hofladen bietet ein reichhaltiges Angebot an regionalen Erzeugnissen. Bild © hr/Mario Hornitschek

Und natürlich auch frische Erdbeeren. Bild © hr/Mario Hornitschek

Dieser besondere Spargel kommt nicht in den Verkauf, wobei er natürlich ein Hingucker ist. Bild © hr/Mario Hornitschek

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 22.05.2020, 06:00 Uhr