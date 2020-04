Am Dienstag hatten wir ja darüber berichtet, dass nicht nur Klopapier Mangelware ist, sondern auch Hefe. Im hr4-Team herrschte auch "Not". Das veranlasste hr4-Hörerin Helga Mai zu einer spontanen Aktion.

Als sie die Klagen über die fehlende Hefe hörte, reagierte Helga Mai aus Wächtersbach sofort und schrieb uns diese E-Mail:

"Liebes Team von hr4,



ich habe die letzten Wochen immer gehört, dass es dem hr4-Team fast nie gelungen ist, Hefe für den Osterzopf zu bekommen. Damit Ostern nicht ganz ausfällt, habe ich Erbarmen und meinen "Hamster-Kühlschrank" geplündert. Per Express habe ich 6 Päckchen frische Hefe (mit Kühlkissen) sowie 5 Päckchen Trockenhefe für das Team auf den Weg gebracht, wird vermutlich morgen ausgeliefert. Ich wünsche gutes Gelingen, vielleicht spielt Ihr mir dann mal etwas von den Nockis.

Eine coronafreie Zeit wünscht dem gesamten Team Ihre treue Hörerin Helga Mai"

Und siehe da: Heute kam der Kurierdienst mit dem Hefe-Päckchen im personell ausgedünnten Studio vorbei. In der Zwischenzeit haben wir ja schon Tipps, wie man selbst Hefe herstellen kann, gesendet. Jetzt sind also die Kolleginnen und Kollegen, die noch im Studio arbeiten, ausreichend versorgt. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Helga Mai für diese Spende, natürlich mit ihrem Musikwunsch: "Ich glaub an Dich" von den Nockis.

Sendung: hr4, hr4 am Nachmittag, 09.04.2020, 14:00 Uhr