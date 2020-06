Diese Maske gibt uns das Lächeln zurück! Ein Fotograf aus Fulda bedruckt den Mund-Nasen-Schutz mit dem Gesicht seiner Kunden - und die Illusion von einem kompletten Gesicht ist perfekt!

Der Fotograf Ralph Leupolt betreibt ein Fotostudio in Fulda - und ist Kummer gewöhnt: Digitalfotografie, immer bessere Handykameras und Bearbeitungsprogramme, die auch Laien bedienen können. All das macht das Geschäft für Fotografen schon lange schwer.

Und dann kam Corona - und mit der Pandemie für Ralph Leupolt eine kreative neue Geschäftsidee: Fotos vom schönsten Lächeln seiner Kundinnen und Kunden, gedruckt auf Mund-Nasen-Masken.

Die Technik

Mit einem Freund hat Ralph Leupolt lange herumexperimentiert, seine Frau hat ihn tatkräftig an der Nähmaschine unterstützt. Dann entdeckt er ein passendes Model beim Großhändler, über den er auch bedruckbare T-Shirts bezieht. Mit einem speziellen Drucker werden die Masken mit Supplimationsdruck mit dem entsprechenden Foto bedruckt - hierbei wird der Farbstoff in den Trägerstoff eingedampft und ist so besonders haltbar. Die Masken können sogar bei 60 Grad gewaschen werden und kosten inkl. Foto 25 Euro.

Ralph Leupolt mit hr4-Reporterin Steffi Mosler: sie bekommt ihr Lächeln zurück - auch mit Maske. Bild © hr/Hermann Diel

Unser Fazit

Auch Osthessen-News hat schon über den kreativen Fotografen berichtet, jetzt hat unsere Reporterin Steffi Mosler das Ganze ausprobiert. Ihr Fazit: Die Masken von Ralph Leupolt sind teurer als Einwegmasken oder ein genähter Mund-Nasen-Schutz aus bunten Stoffen. Allerdings ist seine Maske schon ein echter Hingucker und zaubert jedem ein natürliches Lachen ins Gesicht.

Eindeutig: Steffi Mosler lächelt. Bild © Ralph Leupolt

Sendung: hr4, hr4 am Nachmittag, 18.06.2020, 14:00 Uhr