Wer einen dreckigen Wagen hatte, hatte vom 14. bis 18. September wieder die Möglichkeit, ihn kostenlos von hr4 waschen zu lassen. An fünf Tagen waren wir an 16 Orten in Hessen unterwegs, sehr zur Freude der hr4-Hörerinnen und -Hörer.

Das beste Pflegeprogramm für ihr Auto wartete auf die Fahrerinnen und Fahrer an den teilnehmenden Waschstraßen. Täglich wurde an drei, am Mittwoch sogar an vier Stationen eine Stunde kostenlos dafür gesorgt, dass dreckige Autos wieder sauber wurden. Insgesamt 1.175 Wagen kamen in den Genuss der Top-Wäsche.

Eine Woche lang hat hr4-Reporterin die Wischwasch-Woche begleitet. Bild © hr/Ina Reckziegel

Für hr4 war Reporterin Ina Reckziegel im Dauereinsatz. Täglich berichtete sie von der ersten und dritten Station live ins Programm. Außerdem sorgte sie für die zahlreichen Fotos.