Seit einigen Wochen "geisterte" ein Kunststoff-Skelett durch den Odenwald. An verschiedenen Orten wurden jeweils Fotos von ihm in verschiedenen "Lebenslagen" gemacht und in sozialen Netzwerken verbreitet. Jetzt wurde es entführt.

Rund um Fürth im Odenwald tauchte in den letzten Wochen immer wieder ein Skelett aus Plastik auf, wie man es aus dem Schulunterricht kennt. Nach dem ersten Schrecken wurde aus dem Knochengerüst schnell ein Star in den sozialen Netzwerken. Es tauchten Fotos von dem Gerippe in verschiedenen Posen, mit Kleidung oder einfach mal einem Bier auf. Der unbekannte Knochenmann, nach Ansicht der Bevölkerung muss es ein Mann sein, bekam auch einen Namen: der bleiche Heinrich. So populär Heinrich auch wurde, über seine "Hintermänner und -frauen" ist bisher nichts bekannt.

"Heinrich" nach dem Zumba-Kurs Bild © Nina Schmitt

Jetzt tauchten zwei Bekennerschreiben auf: Heinrich wurde entführt oder in dem Fall wohl eher "entfürth". Die Briefe sind, wie es sich gehört, aus ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben hergestellt und mit einem Foto des angeketteten Heinrich versehen. Die Entführer fordern eine Summe von 1.000 Euro, die an die Kita "Rasselbande" im Fürther Ortsteil Krumbach gespendet werden soll. Empfänger der Post waren Fürths Bürgermeister Volker Oehlenschläger und Uwe Kollmer, der Ortsvorsteher von Krumbach.

Die Entführer fordern für die Freilassung von Heinreich eine Spende von 1.000 Euro an die Kita "Rasselbande" im Krumbach. Bild © hessenschau.de

Auf einer Pressekonferenz bestätigte Volker Oehlenschläger die Echtheit der Schreiben und stellt die Lösegeldzahlung in Aussicht. Immerhin gehe es ja auch um einen guten Zweck. Er will jetzt schauen, wie er das Geld zusammenbekommt. Über die sozialen Medien möchte er Kontakt zu den Entführern aufnehmen, um die Übergabemodalitäten zu klären. Denn die Fürther wollen ihren Heinrich zurück.

