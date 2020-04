Die Danke-Botschaft am Fenster der Kita "Feldhof" in Kaufungen.

Marcel Kahl aus Kaufungen dankt allen Erzieherinnen und Erziehern, die in der Notbetreuung der Kindertagestätte "Fehldhof" die Stellung halten - mit dem Song "Mamma Mia" von ABBA für die gute Laune.

Marcel Kahl aus Kaufungen ist Vater von Zwillingen, zwei Jungs. Beide besuchen die Kindertagesstätte "Feldhof" im Ort. Hier halten Erzieherinnen und Erzieher eine Notbetreuung aufrecht, von der auch Familie Kahl profitiert. Die hr4-Aktion "Hessen sagt Danke" hat den Vater sofort angesprochen und er hat diese Möglichkeit genutzt, noch einmal im Radio Danke zu sagen. Mit einem ganz besonderen Wunschtitel: "Mamma Mia" von ABBA. Er schreibt dazu: "Der Song Mamma Mia geht doch eigentlich immer und macht gute Laune, die wir jetzt alle gut gebrauchen können."

Marcel Kahl und seine Jungs bedanken sich bei der Belegschaft der Kita "Feldhof" in Kaufungen.

Der Zwillingspapa ist im Elternbeirat für alle Kitas in Kaufungen und weiß, wie schwer die Situation gerade für alle Eltern, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher ist. Deshalb ist er nach Feierabend in die Kita gefahren und hat dort mit Fensterkreide "Danke. Bleibt gesund!" geschrieben - extra groß und für alle von draußen gut zu sehen: "Das kostet nichts, außer fünf Minuten Zeit und dafür kann man ihnen ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern", war seine Motivation. Sein Plan ist aufgegangen - alle, die seine Botschaft an der Scheibe gelesen haben, mussten lächeln, einige haben das Fenster fotografiert und bei Instagram gepostet.

Eine digitale Postkarte für die Erzieherinnen und Erzieher. Bild © Privat

Für Marcel Kahl ist es selbstverständlich, in dieser Zeit an andere zu denken und ihnen eine Freude zu machen - neben der Fenster-Botschaft hat er der Kita-Belegschaft eine digitale Postkarte und Fotogrüße der Familie geschickt. Auf seinem Instagram-Kanal regenbogenpapi postet er Bastelideen für andere Eltern und lässt so an dem Alltag der Familie teilhaben.

Die Aktion: Hessen sagt Danke - Gemeinsam gegen Corona

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 01.04.2020, 06:00 Uhr