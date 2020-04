Beatrice Egli und Jens Schulenburg zwei Stunden live in hr4

Samstag in "hr4 bis fünf"

Am Samstag von 15 bis 17 Uhr wird die Sängerin gemeinsam mit Jens Schulenburg moderieren: In seiner Sendung "hr4 bis fünf" gibt es Tipps gegen den Corona-Blues und dazu Beatrice Eglis Lieblingshits.

Die Technik steht, das Date ist fix: am Samstag ist Jens Schulenburg nicht allein on Air - aus der Schweiz schaltet sich Beatrice Egli live in die Sendung.

Jens und ein Star - Das hat Tradition. Immer wieder sind Künstlerinnen und Künstler zu Gast in der Sendung - kürzlich war Patrick Lindner da und jetzt hat Beatrice Egli bei ihm angerufen und gefragt, ob er nicht Lust auf einen virtuellen Besuch habe. Natürlich hat er Lust! Und so ist die Sängerin live dabei.

Videobeitrag Video zum Video Beatrice Egli freut sich auf ihre Sendung mit Jens Schulenburg [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Wandelbar und einfach herzlich

Beatrice Egli ist vielleicht eine der wandelbarsten Künstlerinnen der letzten Jahre. Das hat sie gerade in ihrem letzten Video zum Song "Im besten Club dieser Stadt" unter Beweis gestellt und auch Fans, die ihrem Instagram Kanal folgen, bekommen einen Einblick, was Beatrice und ihre Figuren Becky, Beth und Bernadette so alles auf die Beine stellen.

Ganz klar: Diese Frau lässt sich nicht unterkriegen. Und so kommt auch zu Hause bei Beatrice kein Corona-Blues auf. Vermisst sie ihre Band, organisiert sie ein Dinner im Video-Chat, ihre Fans, die jetzt auf Konzerte verzichten müssen, überrascht sie mit Anrufen und Basteltipps.

Live in hr4 - das sind die Themen

Warum sie in der Krise zu Höchstform aufläuft, welche Erlebnisse sie mit ABBA-Star und Geburtstagskind Björn Ulvaeus hatte und mit was sie sich ihre Zeit vertreibt, das erzählt sie am Samstag bei Jens Schulenburg.

Sendung: hr4, hr4 bis fünf, 25.04.2020, 15:00 Uhr