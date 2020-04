Giovanni Zarrella, selbst Sänger und Moderator, hat die Schlagerkönigin in ihrem Haus in Aspach besucht. Gemeinsam schauen die beiden auf die Karriere von Andrea Berg und das Konzert ihrer "Mosaik-Tour" vom Februar in Wien. Für sie keine einfache Situation.

Weitere Informationen TV-Tipp "Andrea Berg - Das Leben ist ein Mosaik"

Samstag, 2. Mai, 20:15 Uhr im ZDF Ende der weiteren Informationen

Am 15. Februar war die Welt für Andrea Berg noch in Ordnung. Sie hatte in Wien ein Konzert und es war ein voller Erfolg. Die Fans waren begeistert, die Sängerin genoss es, mit dem Publikum zu spielen und ihnen nahezukommen. Zur Zeit alles vorbei. Wie schwer ihr das fällt, erzählt sie am Samstag im Gespräch mit Giovanni Zarella. Der Moderator und Sänger hat sie Zuhause in Aspach besucht - natürlich mit entsprechendem Abstand. Die beiden sprechen über die Karriere von Andrea Berg und zwischendurch gibt es immer wieder Ausschnitte des Konzerts in Wien.

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 01.05.2020, 06:00 Uhr