30-fache Uroma aus Liebenau

Fünf Kinder, 25 Enkel und 30 Urenkel: Über so eine große Familie kann sich Inge Fruntke aus Liebenau im Landkreis Kassel freuen. Und sie wird noch größer, denn Urenkelchen Nummer 31 wird in den nächsten Tagen erwartet.

Inge Fruntke aus Liebenau im Landkreis Kassel ist 81 Jahre alt, hat fünf Kinder, 23 Enkelinnen und Enkel, die haben wiederum dreißig Kinder.

Warten auf Urenkelchen Nummer 31

Jetzt wartet die rüstige Dame auf Urenkelchen Nummer 31 und ist ganz gespannt, denn der Familienzuwachs wird in den nächsten Tagen erwartet. Dabei liegt die letzte Geburt in Inge Fruntkes großer Familie erst sieben Wochen zurück. Die stolze Vielfach-Uroma zeigt auf die kleine Thora, die mit ihrer Mutter gerade zu Besuch ist.

Familientreffen mit 80 Personen

Die Frau mit den freundlichen Augen und wachen Verstand ist immer ganz vorne dabei, wenn es neue Nachrichten aus der Familie gibt. Denn im Mai haben ihre Enkelinnen und Enkel ihr ein iPhone geschenkt. Mit WhatsApp kann die 81-jährige schon gut umgehen und bekommt ständig Videos aus der Familie. Denn die lebt in ganz Deutschland verstreut.

Ursprünglich stammt Inge Fruntke aus Dresden, ihren sächsischen Akzent hat sie auch nach 25 Jahren in Hessen behalten. Damals, 1995, zogen die Fruntkes nach Liebenau, in die Mitte Deutschlands. Damit es nicht so weit ist, zu ihren Nachkommen am Bodensee, in Hamburg, in Berlin und bei Köln. Einmal im Jahr ist großes Familientreffen mit 80 Personen, erzählt Enkelin Sandra Roth, die Mutter von Urenkelin Thora. Aber auch zwischendurch hält man Kontakt.

Uroma Inge als Familienmitelpunkt - in der Mitte Deutschlands

Der Mittelpunkt der Familie ist und bleibt Uroma Inge, in der Mitte Deutschlands, in Nordhessen. Ihre jüngste Urenkelin ist schon 21 und verheiratet. Kommt da bald das erste Ur-Urenkelkind? Egal, für Inge Fruntke ist ihre große Familie einfach nur Freude. Für die Zukunft erhofft sie sich noch viele Jahre mit ihren Lieben.

