Es war ein lang gehegter Wunsch von Andreas Gabalier: ein Album mit seinen liebsten Weihnachtsliedern zu produzieren. Dafür hat er sich jetzt Zeit genommen und einiges an Unterstützung aufgefahren, wie er im Interview mit Uwe Becker verraten hat.

Ab 20. November ist das erste Weihnachts-Album von Andreas Gabalier im Handel: "A Volks-Rock'n'Roll Christmas". Mit der Idee dazu ging er schon Jahre "schwanger". Nachdem er selbst sein Weihnachtslied "Es ist die Zeit" gesungen hat, hatte er schon immer die Idee, ein eigenes Weihnachtsalbum mit seinen Lieblingssongs aufzunehmen. Doch das war nur ein Plan, bis ins letzte Jahr.

Weitere Informationen Die Lieder Driving Home For Christmas

Es ist die Zeit

Swing Low Sweet Chariot

White Christmas

Blue Christmas

It's Christmas Time

Rocking Around The Christmas Tree

Here Come Santa Claus

Last Christmas (feat. Gregor Meyle)

Run Rudolph Run

Winter Wonderland

Es wird scho glei dumpa

Is schon still uman See

Stille Nacht

'S mag net hell werd'n Ende der weiteren Informationen

Im letzten Jahr war es dann soweit: Andreas Gabalier nahm sich eine Auszeit und im Herbst das Weihnachtsalbum in Angriff. Neben eigenen Liedern sollten auch die Lieblings-Weihnachtslieder im Volks-Rock'n'Roller-Sound erklingen. Mit seinem Produzenten hat er sich Gedanken über den Aufbau gemacht. Denn eines war klar: Die Aufnahmen, vor allem die der internationalen Songs, sollten hohen Ansprüchen genügen. Er wollte sich dabei keine Blöße geben, wie er im Interview mit hr4-Moderator Uwe Becker gestand.

Groß aufgefahren

Und das hat er sicherlich nicht. Mit Orchester und Gospelchor hat der Österreicher einiges aufgefahren, aber mit seinem typischen Sound verbunden. Andreas Gabalier nennt es "die österreichische Farbe einfließen lassen". Entstanden ist eine Platte mit 15 Liedern, die zeitlos sind.

Andreas Gabalier - Es ist die Zeit (Offizielles Musikvideo)

Zur Zeit wird ihm nicht langweilig, da er das Weihnachtsalbum promotet. Auch bei einigen TV-Shows ist er dabei, beispielsweise beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen am Samstag, 28. November, um 20:15 Uhr im Ersten. Dafür wurde Andreas Gabalier, wie alle anderen Teilnehmenden, mehrfach auf Corona getestet. Solche Auftritte braucht er, denn im Gespräch mit Uwe Becker meinte er: "Fürs Rumsitzen zu Hause bin ich nicht gebaut!". Aber was zur Zeit muss, das muss.

Fondue ist das Weihnachtsessen

Doch Andreas Gabalier hofft, dass die Lage sich zur Vorweihnachtszeit wieder etwas normalisiert und man doch noch etwas den Zauber der Zeit unbeschwert genießen kann. Er selbst freut sich auch schon aufs Weihnachtsfest. Dort kommt normalerweise die große Familie auf der Alm zusammen. Dann gibts an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag Fondue, das sich gut vorbereiten lässt und am Tag selbst keine Arbeit macht. Man kann sich also ganz aufs Fest konzentrieren. Das wird in diesem Jahr mit seinem Weihnachtsalbum aufgewertet.

Sendung: hr4, hr4 - Mein Morgen in Hessen, 20.11.2020, 06:00 Uhr