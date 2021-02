1/3 Uwe Becker - Narbe am Finger

Ich habe mir den Zeigefinger in einer schweren Metall-Schutztür gequetscht, Ich wollte etwas aufheben, da ist die Automatik heftig zugekracht! Das war morgens um kurz vor 5 - also noch vor meiner Sendung. Ich wollte gar nicht weg, obwohl das übel aussah. Als ich unserem Pförtner die Verletzung zeigte und nach einem Verbandskasten fragte, ist der fast umgekippt. Ich bin dann in die Notaufnahme des Roten-Kreuz Krankenhauses gebracht worden. Danach habe ich die Sendung noch moderiert. Mehrere Operationen sind gefolgt. Eine noch am selben Tag. Der Knochen war zerbrochen und die Fingerkuppe fast ab. Ich hatte eine fantastische Ärztin, eine echte "Künstlerin". Man sieht nach zwei Jahren kaum noch, was da passiert ist.