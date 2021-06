Smokie live

Richtig gelesen: Es gibt sie noch, die legendäre Band, die in den 1970er Jahren mit Songs wie "Living Next Door to Alice", "Lay Back in the Arms of Someone", "Mexican Girl" und "It’s Your Life" ihre großen Erfolge feierte - und sie kommt tatsächlich zum Rheingau Musik Festival.

Kategorie 1: 80,- Euro

Kategorie 2: 70,- Euro

Kategorie 3: 60,- Euro

Kategorie 4: 50,- Euro

Kategorie 5: 30,- Euro

Smokie im Jahr 2021, das sind Gründungsmitglied Terry Uttley, Steve Pinnell und Martin Bullard als Zugänge der 80er Jahre und Mike Craft und Mick McConnell, die in den 90er Jahren zur Kultband kamen. Ein Abend für Oldies und Youngster, für Nostalgiker und Freunde des britischen Pop-Rock, ein Abend, der die alten Hits, wie sie damals die holzverkleideten Partykeller beschallten, an die frische Luft holt!

