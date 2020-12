Mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern und einer Vielzahl an Auszeichnungen zählt Roland Kaiser zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Künstlern. Ein Sänger, dessen unsterbliche Klassiker wie "Santa Maria", "Dich zu lieben" oder "Joana" längst zu deutschem Kulturgut avanciert sind und auf keiner ernstzunehmenden Schlagerparty fehlen dürfen.

Die Termine der „Alles oder Dich“ - Tournee wurden von 2020 in das Jahr 2021 verschoben.



Seine zuletzt veröffentlichten Studioalben "Auf den Kopf gestellt" (2016) und "Seelenbahnen" (2014) erreichten Gold- bzw. Platin-Status, die Songsammlung "Stromaufwärts - Kaiser singt Kaiser" erzielte mit unterschiedlichsten Neuinterpretationen vergangener Kaiser-Hits Top-5-Status in den deutschen Charts. Sein im Jahr 2014 mit Maite Kelly veröffentlichtes Duett "Warum hast du nicht nein gesagt" verzeichnet bis heute fast 100 Millionen Aufrufe auf der Videoplattform YouTube und erhielt eine Gold-Auszeichnung für mehr als 200.000 verkaufte Singles in Deutschland.

Und auch der packende Konzertmitschnitt "Kaisermania 2018 - Live am Elbufer Dresden", auf dem Roland Kaiser vor über 50.000 euphorischen Fans und mehr als 1,3 Millionen Fernsehzuschauern zu erleben ist, enterte aus dem Stand den 5. Platz der deutschen Albumcharts.

Seit über 40 Jahren erfolgreich

Seit nunmehr fast viereinhalb Dekaden zählt der charismatische Berliner mit einer Vielzahl an Auszeichnungen zu den großen Leuchttürmen der deutschen Musikszene. Ein Ausnahmesänger, der ganze Generationen begeistert, der sich immer wieder neu erfindet und der bei seinen Konzerten für eine unvergessliche Stimmung sorgt.

Mitsingen ein Muss

Seine neue große Arenatournee trägt den Namen seines Erfolgsalbums und ist Roland Kaisers ultimative Hymne an die Gegenwart als auch gleichzeitig die schönste Liebeserklärung, die man einem Menschen schenken kann - „Alles oder Dich“! Neben den Titeln seines großartigen Albums „Alles oder Dich“ sorgt Roland Kaiser mit seiner hervorragenden Live-Band ebenfalls mit den Neuinterpretationen seiner größten Hits wie „Dich zu lieben“, „Santa Maria“, „Alles was du willst“, „Schach Matt‘ bis zum YouTube-Hit „Warum hast du nicht nein gesagt“ dafür, dass für sein Live-Publikum bei der „Alles oder Dich“- Tournee zum Erfolgsalbum keine Wünsche offen bleiben.