50 Jahre Marianne auf der Bühne. Das feiert die große Pop- und Schlagerikone mit einem neuen Album "Im Namen der Liebe". Im Frühjahr 2022 geht sie mit den neuen Songs und mit vielen ihrer unvergesslichen Klassiker auf Deutschlandtournee.

Als junges Mädchen wurde Marianne Rosenberg bei einem Nachwuchswettbewerb entdeckt. Danach ging es steil bergauf. In den 70er Jahren wurde der damalige Teenie-Star als erfolgreichste deutsche Pop-Sängerin gefeiert, angefangen mit "Fremder Mann", ihrer ersten LP. Ihre Hits wie "Er gehört zu mir" oder "Marleen" wurden im Laufe der Jahre zu einem Teil des deutschen Liederguts und prägen die deutsche Musikgeschichte bis heute.

Fünf Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Zahlreiche Auszeichnungen, Awards, Chartplatzierungen und musikalische Highlights sammelten sich in dem letzten halben Jahrhundert an. Marianne Rosenberg kann voller Stolz auf eine beachtliche musikalische Karriere zurückblicken, doch sie richtet ihren Blick viel lieber nach vorn und startet mit neuem Album und der gleichnamigen Tournee voller Power in das Jubiläumsjahr.

Ihre Vorab-Single "Wann (Mr. 100%)", die Marianne Rosenberg im November 2019 bei Florian Silbereisen auf der "Schlagerbooom"-Bühne präsentierte, lies sich nicht aus den Top 3 der deutschsprachigen Radio-Charts verdrängen (mit der höchsten Platzierung auf der "1") und wurde bereits über eine Million Mal bei YouTube gestreamt. Mit dem Titelsong "Im Namen der Liebe" (VÖ: 21.02.2020) liefert die Sängerin den zweiten Albumvorboten.

Der Song und das dazu produzierte Video verdeutlichen, dass bei Marianne Rosenberg nicht nur die romantische Liebe im Vordergrund steht. So wie Rosenberg immer wieder ein "Wir" beschwört, das auf ganz unterschiedliche Art Gefühle füreinander hegen kann, verschnürt sie Romantik und Empathie, Wertschätzung und solidarisches Miteinander. Zwischen einem zeitgenössischen Soundcocktail aus Pop, Schlager, Soul und Dance lässt die Tochter einer Berliner Künstlerfamilie ihre musikalischen Wurzeln gekonnt einfließen und singt dabei immer mit dem Herzen, so wie es ihr einst der Vater mit auf den Weg gab.

Im Frühjahr 2022 wird Marianne Rosenberg "Im Namen der Liebe" in der Jahrhunderthalle in Frankfurt präsentieren und ihre neusten Songs der aktuellen LP sowie ihre Evergreens live mit ihrem Publikum teilen und 50 Jahre Bühnenjubiläum gebührend feiern.