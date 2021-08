Howard Carpendale & Eloy de Jong - Strandkorb Open Air

Nun steht es fest! Der Special Act beim Open Air mit Howard Carpendale ist niemand geringeres als der ehemalige Caught in the Act Star Eloy de Jong. Nach der Bandtrennung entschloss er sich 2004 solo weiterzumachen. Die Idee ging auf – heute steht Eloy de Jong erfolgreich auf der Bühne. Sein Schlageralbum "Kopf aus – Herz an" schaffte es in Deutschland in den Album-Charts auf Platz eins.

Die Initiatoren laden nach der erfolgreichen Premiere der Strandkorb Open Airs im vergangenen Jahr zu einem besonderen Konzertabend unter dem Motto "A Summer Evening with Howard Carpendale". Das einstündige Konzert des charismatischen Südafrikaners mit seinem vierköpfigen Chor wird gespickt sein mit allen seinen Hits aus 55 Jahren Showkarriere. Und da dieser Abend in der speziellen Zeit einmalig sein wird, lädt sich Howard Carpendale persönlich noch einen weiteren musikalischen Gast für diesen außergewöhnlichen Abend ein.

Weitere Informationen Hinweis Jeder Strandkorb hat 2 Plätze. Demnach erhält jede/r Käufer/in (auch wenn man alleine kommt) 2 Tickets für einen Strandkorb , die zum Einlass notwendig sind.

, die zum Einlass notwendig sind. Nur personalisierter Verkauf ist möglich (nach Infektionsschutzgesetz - IfSG). Der Weiterverkauf des Tickets ist verboten.

Bitte beachten Sie, dass Schirme, Speisen, Getränke, Taschen & Rucksäcke nicht mit auf das OPEN AIR Gelände gebracht werden dürfen. Ende der weiteren Informationen

Text: Reversix