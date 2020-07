Golden Oldies 2020

Wegen der Covid-19-Pandemie musste das große Festival ausfallen. Aber auf Burg Gleiberg gab es am 24. Juli trotzdem eine kleine, aber feine Ausgabe. 150 Gäste hatten bei Musik, Rock 'n' Roll und Oldtimern viel Spaß.

Normal kommen mehrere Tausend Besucher und es wird drei Tage gefeiert. In diesem Jahr war alles anders: Corona machte einen Strich durch die Rechnung, doch nicht ganz. Am Freitag wurde im kleinen Rahmen gefeiert. 150 Gäste durften auf Burg Gleiberg eine Zeitreise in die 50er, 60er und 70er Jahre unternehmen. Musikalisch sorgten zuerst "Sinfonie" und zum Abschluss "The Monotypes" für Begeisterung. Dazu gab es schwungvolle Tanzeinlagen des "Rock 'n' Roll Clubs Gießen" sowie einige historische Fahrzeuge zu bestaunen.

Im Burghof durften die Besucher die Mund-Nasen-Masken übrigens ablegen, beim Gang nach draußen oder auf die Toilette hieß es dann wieder: Maske tragen. Ansonsten kamen einige in stilechtem Outfit zur Party. Ob mit oder ohne authentischen Look: Alle hatten einen unterhaltsamen Abend und freu(t)en sich trotzdem auf das nächste Jahr, wenn wieder hoffentlich alles erlaubt ist. Alles in allem hatten die 150 Glücklichen "eine gute Zeit", so das Motto des Abends.

Bild © hr/Jens Naumann

