Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln sind: "FRONTM3N". Bekannt wurden die drei charmanten Engländer unter anderem als Sänger der Gruppen "Hollies", "10cc", "Sweet" oder "Sailor". Früher getrennt, machen sie jetzt gemeinsame Sache.

Erst vor kurzem erschien die aktuelle CD/DVD "Up Close – Live 2020" die im Rahmen ihrer nahezu ausverkauften Tournee, die sie mit über 60 Konzerten durch Australien, Neuseeland, Irland, Dänemark, Schweden und natürlich Deutschland führte, entstanden ist.

Rückblicke können furchtbar wehmütig sein, manchmal sogar zutiefst verbittert. Nicht jeder, der sich erinnert, ist dabei guter Laune. Wenn aber Peter Howarth, Pete Lincoln und Mick Wilson zurückdenken, macht sich wohlig warme Verehrung breit, was auch daran liegt, dass die drei gestandenen Herren dann nicht auf ihre eigene, irgendwie irgendwann verflogene Jugend reflektieren.

Genau genommen ließe sich das Trio durchaus als Supergroup bezeichnen, es ist fast so, als hätten sich Paul McCartney, Jimmy Page und David Crosby zum Trio vereint. Immerhin ist oder war jeder von ihnen Sänger einer Band, die es bis in die höchsten Pop- und Rocksphären schaffte. Nur ist das schon ein bisschen her und waren alle drei damals noch gar nicht mit an Bord, was aber überhaupt nichts macht.

Bild © stuff music & events Konzertbüro GmbH

Howarth ist aktuell Sänger von The Hollies, Lincoln war 13 Jahre Leadsänger bei Sweet und Wilson leihte 20 Jahre lang seine Stimme 10cc. Gemeinsam agiert das Trio seit gut 5 Jahren als FRONTM3N, was offenbar ziemlich viel Sinn macht. "Auf dem Papier macht es das ja erstmal so gar nicht", lächelt Mick Wilson, "The Sweet sind klar anders als The Hollies, die wiederum 10cc so gar nicht ähnlich sind. Das jeweilige Songmaterial ist auch total unterschiedlich. Spielst du die Songs allerdings akustisch und kommen Freundschaft, Enthusiasmus und Liebe zur Musik dazu, dann hört sich das Ergebnis so an, als sei alles an ein und demselben Platz entstanden". Da seien drei Gitarren und drei Stimmen, "zusammen klingt das wie zwei Stunden mit einer dieser Radiostationen aus den Goldenen Zeiten." Man nickt ganz unwillkürlich.

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln gemeinsam auf einer Bühne. Das ist "Magie" und Spielfreude pur,... ein Hautnah-Konzert mit Hits, die jeder kennt und jeder liebt, neu und auf frische akustische Art interpretiert. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker.

Bereits in den 90igern, vor über 25 Jahren, lernten sich die drei Ausnahmemusiker bei ihrer ersten Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne eine bemerkenswerte Karriere startete.

Sie arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nun nach 25 Jahren wieder gemeinsam für besondere Konzerte auf der Bühne.

Fans können sich zum Beispiel auf Hits der Hollies ("The Air That I Breathe", "He Ain't Heavy", He's My Brother) , von Sweet ("Love is Like Oxygen", "Ballroom Blitz"), von 10cc ("I'm Not In Love", "Dreadlock Holiday") aber auch auf Songs von Cliff Richard ("Carrie", "Devils Woman"), Roy Orbison ("Pretty Woman") oder auch Sailor ("Girls, Girls, Girls", "Glass of Champagne") sowie natürlich auch auf eigene Songs ("All For One", "Open Up", "Fall For You") und vieles mehr der einzelnen FRONTM3N freuen ...