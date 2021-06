Jeder kennt sie: Die Leipziger Jungs, die die deutsche Musikszene mit ihren Ohrwürmern prägten. Die Prinzen gehören mit über 6 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten.

Seit der Gründung 1991 haben die Jungs eine Platte nach der anderen rausgehauen, und sich so ziemlich jeden Preis ergattert, den es benötigt, um in die Hall of Fame des deutschen Pops zu gelangen. Und dennoch ruhen sie sich nicht auf ihren Lorbeeren aus: Auch 2021/2022 sind sie wieder auf Tour.

"Alles nur geklaut", "Küssen verboten" und "Millionär" sind drei Songs von Die Prinzen, die sicherlich zu den bekanntesten in Deutschland zählen. Ob gewollt oder ungewollt, eine Prinzen-Melodie ist bestimmt jedem von uns schon einmal im Kopf herumgespukt. Diese Ohrwürmer sind gebannt auf mehr als sechs Millionen verkauften Tonträgern und auf zahlreichen goldenen Schallplatten. Auch die Solo-Touren von Sänger Sebastian Krumbiegel waren immer ein großer Erfolg.

Über 25 Jahre haben Die Prinzen jetzt schon auf dem Buckel, in denen die Band eng zusammen gewachsen ist und nach eigener Auskunft auch nur als Einheit funktionieren kann: "Es geht um alle sieben, denn wenn ein Rädchen ausfällt, sind die Prinzen nicht mehr die Prinzen", sagte Krumbiegel einst über die Band. 2016 feierten sie ihr Bestehen auf der 25 Jahre auf Bewährung Jubiläumstour, die überall im Land die Hallen füllte. In dieser Zeit haben sich die Herren mehr als nur gut geschlagen und sind mittlerweile eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt.

(Quelle Text: ma/emm | AD ticket GmbH)