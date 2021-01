Mit der "Kelly Family" wurde er bekannt. Der Hit "An Angel" machte ihn mit 13 zum Star. Jetzt ist er - in der Tradition der Kellys - mit seiner Familie unterwegs. Nach der "Irish Summer Tour" geht es im Dezember auf die "Irish Christmas Tour" - nach Frankfurt.

Weitere Informationen Diese Konzert ist der Ersatztermin für den 11.12.2020 im letzten Jahr. Ende der weiteren Informationen

Kelly ist Vollblutmusiker! Er ist nicht nur mit „The Kelly Family“ wieder äußerst erfolgreich, sondern auch mit seiner eigenen Familie: „Angelo Kelly & Family“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit und begeistert Fans und Medien gleichermaßen. So ist es nicht verwunderlich, dass er bereits zum dritten Mal – nach zwei restlos ausverkauften Tourneen – gemeinsam mit Ehefrau Kira und den fünf Kindern im Jahr 2021 wieder auf „Irish-Christmas“-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht.

Bild © Thomas Stachelhaus

2015 entschied sich Angelo Kelly mit seiner Familie – inspiriert von ihrer Heimat Irland - ein Weihnachtsalbum aufzunehmen. Ausgerüstet mit irischer Fiddle, Mandoline, Flöte, Dudelsack, Trommeln und Gitarre erschaffen „Angelo Kelly & Family“ zusammen mit sechs erstklassigen Musikern der traditionellen Folkszene eine besinnliche Atmosphäre und bringen den Fans die irische Weihnachtstradition mit gefühlvoll vorgetragenen Klassikern wie „Silent Night“, „Joy To The World“ und „We Wish You A Merry Christmas“ näher. Neben ruhigen und emotionalen Momenten gibt es, getreu den irischen Weihnachtsgepflogenheiten, natürlich auch jede Menge Lieder, bei denen ausgelassen getanzt, gefeiert und gelacht wird.

In der aufwendigen, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Bühnenproduktion, kommen „Angelo Kelly & Family“ dem Publikum so nah wie nie zuvor. All das macht „Irish Christmas“ zu einem einzigartigen Konzerterlebnis für Groß und Klein, das Besinnlichkeit und Emotionalität mit Glücksgefühlen vereint. „Irish Christmas“ zählt somit sicher zu den stimmungsvollen und gleichzeitig emotionalen Höhepunkten in diesem Konzertjahr.

