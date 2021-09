Angelo Kelly liegt die Musik einfach im Blut. Der irisch-amerikanische Musiker ist seit Jahren mit seiner eigenen kleinen Kelly Family unterwegs und begeistert auch 2021 mit einer ausgedehnten Irish Summer Tour sowie besinnlichen Weihnachtskonzerten.

In ihrer neuen Heimat Irland entdeckte die Familie auch die traditionelle irische Musik für sich. Dies führte zum bislang erfolgreichsten Projekt von Angelo Kelly & Family, dem Weihnachtsalbum Irish Christmas. Das Album erschien im Winter 2015 und hielt sich sieben Wochen in den deutschen Albumcharts – aus den Weihnachtsalbensammlungen vieler Familien ist es längst nicht mehr wegzudenken. Auch die ausverkaufte Tour zum Album im Jahr 2016 war ein voller Erfolg.

2021 darf man sich erneut auf irische Weihnachten freuen, denn Angelo und seine Familie werden uns in der Adventszeit wieder besinnliche und beschwingte Konzerte bescheren. Man darf also ruhig schon in die Ferne schweifen und sich und seinen Lieben eine ganz besondere Freude machen: Mit Tickets für die Irish Christmas sowie die Irish Summer Tour.

Angelo mit seiner eigenen kleinen Kelly Family

Gemeinsam mit seiner Frau Kira und den vier Kindern tut es Angelo Kelly seinen Eltern gleich: Zusammen stehen sie auf der Bühne. Somit erinnern die Konzerte stark an die legendäre Kelly Family, bei denen sich das Nesthäkchen des Kelly-Clans schon in jüngsten Jahren mit Hits wie Angel in die Herzen der Zuschauer sang.

Seinen langjährigen Traum von einer Farm in Irland konnte sich Angelo Kelly schließlich erfüllen und lebt nun in dem Heimatland seines Urgroßvaters Sean O'Kelley. Inspiriert von dem Charme seiner Umgebung lässt er die vielen neuen Eindrücke auch in seine Musik einfließen. Er fühlt sich nach Jahren on the road endlich Zuhause.

(Quelle Text: sw, ab, im | AD ticket GmbH)