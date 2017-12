Die Sauna ist ein Ort zur Entspannung von Körper und Geist. Hessische Saunen locken mit besonderen Aktionen: Vom Laugengebäck aus dem Saunaofen in Bad Endbach, einer Lehmsauna in Wettenberg oder langen Sauna-Nächten im winterlichen Willingen.

Lahn-Dill Bergland Therme in Bad Endbach - Gebäck aus dem Saunaofen

Die Therme

Frischluft-Fanatiker lieben den Außenbereich mit einem 33 Grad warmen Becken. Auf Sprudelliegen und vor Massagedüsen können Besucher die malerische Kulisse genießen. Dazu gibt es ein Thermalbecken mit aus 1.000 Metern Tiefe gefördertem Wasser, angereichert mit wertvollen Mineralien.

Kontakt Lahn-Dill-Bergland-Therme

Am Bewegungsbad 2

35080 Bad Endbach

Telefon: 02776 80180

E-Mail: info@lahn-dill-bergland-therme.de

lahn-dill-bergland-therme.de

Für sportliche Schwimmer gibt es ein 25-m-Außenbecken. Zur Entspannung nach einer Trainingseinheit warten ein Sprudelbecken oder zwei Dampfbäder. Wer Ruhe sucht, findet diese im Silentiumraum. Im Sommer kann man sich in der 4.500 qm großen Gartenanlage aufhalten. Für Wellness-Suchende gibt es Massage-Angebote und Beauty-Programme. Im Gastronomie-Bereich kann man es sich nach der körperlichen Pflege auch kulinarisch gut gehen lassen. Neben dem üblichen Schwimmbad-Klassiker "Schnitzel mit Pommes" gibt es hier auch leichte Speisen wie Salate, Bandnudeln und Pellkartoffeln mit Quark.

Die Saunalandschaft

2.500 qm, Innen- und Außen-Saunen zwischen 45 und 100 Grad Celsius mit unterschiedlichen Themen, Saunagarten mit Unterwasser-Barfuß-Pfad, Eisbrunnen, Erfrischungsduschen und Ruheoasen.

Besonderheiten und Aktionen

Wohnmobilstellplatz, Panoramablick, Bibliothek, saisonale Aufgüsse, z.B "Zauber der Adventszeit" oder "Alpenländische Weihnacht".

Brötchenbacken in der Sauna: Zweimal täglich gibt es frisches Laugengebäck aus dem Saunaofen. Aber nicht nur Brötchen kommen in den Saunaofen, sondern auch – je nach Saison - Brownies, Fladenbrote, Plätzchen oder weihnachtliche Bratäpfel.

Preise

3 Stunden ab 17 Euro (ermäßigt: 15 Euro)

4 Stunden ab 18,50 Euro (16,50 Euro)

Wohlfühltag 22,50 Euro (19,50 Euro)

Samstag, Sonntag und Feiertage: 24 Euro (21 Euro).

Alle Karten gelten für Sauna- und Thermennutzung. Für Saunafans gibt es spezielle Rundum-Sorglos-Pakete, inklusive gastronomischem Service und speziellen Wellness-Anwendungen.

Saunaparadies Wettenberg - Deutschlands erste Lehmsauna

Die Therme

Wer schwimmen möchte, der kann das auf den 25 Meter Bahnen im Innenbecken tun.

Kontakt Sauna Paradies Wettenberg

Am Augarten 5

35435 Wettenberg

Telefon: 0641 81001

E-Mail: info@saunaparadies-wettenberg.de

saunaparadies-wettenberg.de

Außerdem gibt es einen 36 Grad-warmen Whirlpool, Massagedüsen und einen Außenschwimm-Bereich. Für das körperliche Wohlempfinden laden neben der Saunalandschaft ein Wellness-Bereich mit Wohlfühlmassagen, Gesichtsreinigungen und –behandlungen ein.

Die Saunalandschaft

Sieben unterschiedliche Saunen und Dampfbäder laden zum Entspannen ein, unter anderem die Stub’n Sauna mit Tiroler Kachelofen, die Lehmsauna mit über 90 Grad, das Tecaldarium – ein Wärmestrahlungsraum mit meditativer Musik.

Besonderheiten und Aktionen

Am Samstag, 9. Dezember findet bis 2 Uhr nachts die "Lange Saunanacht" statt.



Außerdem: Deutschlands erste Lehmsauna, architektonisch einmalige Bauweise mit ökologischen Baustoffen, vom Garten aus Blick auf Burg Gleiberg, Japanischer Garten mit Teehaus. Leihservice für Bademäntel, Handtücher und Badeschuhe

Preise

1 Stunde 14,50 Euro

Tageskarte 22,50 Euro

Guten Abend Ticket (2,5 Stunden vor Betriebsschluss) 19,50 Euro

Blick in die Lehmsauna: Ab Mitte Januar wird in Wettenberg täglich eine Damensauna angeboten. Bild © stolenmoments.de

Märchenlandtherme Breuna - Finnische "Ruusu-Sauna" mit Rosenquarz-Saunaofen

Die Therme

Die familienfreundliche, kleine Therme bietet ein Hallenbad mit Eltern-Kind-Bereich, einen Wellnessbereich und eine Saunalandschaft.

Kontakt Märchenlandtherme Breuna

Schulstraße 5

34479 Breuna

Telefon: 05693 9185120

E-Mail: hallenbad@breuna.de

maerchenlandthermebreuna.de

Bei einer Wassertemperatur von 29 Grad können Schwimmerinnen und Schwimmer entspannt ihre Bahnen ziehen. Jeden ersten Samstag im Monat findet von 13 bis 16:30 Uhr ein Kindernachmittag statt. Das Bistro ist offizieller Rastpunkt des Habichtswaldsteiges und bietet neben kleinen Speisen selbstgemachte Burger (sogar vegetarisch!), Salate und Schnitzelspezialitäten.

Die Saunalandschaft

Zwei Saunen laden zum wohlig-warmen Entspannen ein. Die Ruusu-Sauna (85 Grad) steht ganz im Zeichen der Rose. Ein Saunaofen mit Rosenquarzsteinen sorgt für ein besonderes Saunaerlebnis. In der finnischen Aufguss-Sauna wird einmal pro Stunde ein frischer Aufguss gemacht.

Besonderheiten und Aktionen

Vereinsabend in der Sauna? In der Märchenlandtherme in Breuna ist das möglich: Jeden Sonntagabend können hier Vereine unter sich bleiben und entspannen.



Für aktive Menschen wird zusätzlich zum Schwimmen und Saunieren Aquafitness, Nordic Walking und Gesundheitswandern angeboten. Übrigens: Geburtstagskinder haben an ihrem Ehrentag bei der Vorlage ihres Ausweises freien Eintritt.

Für Wohnmobile gibt es drei Stellplätze.

Preise

12,50 Euro (11 Euro ermäßigt)

Das Valobad in Breuna - "Valo" ist finnisch und bedeutet Licht. Bild © Heimat- und Verkehrsverein Breuna

Vulkantherme Herbstein - Wohnmobilisten willkommen

Die Therme

Herbstein liegt im beeindruckenden Naturpark Hoher Vogelsberg. Das Wasser der Vulkantherme stammt aus 1.000 Meter Tiefe.

Kontakt Vulkan-Therme Herbstein

Zum Thermalbad 1

36358 Herbstein

Telefon: 06643 1666

E-Mail: tourist-info@herbstein.de

herbstein.de

Im Becken des Thermal-Bewegungsbades kann man es sich in 32,6 ° warmen, magnesiumreichen und fluorhaltigem Calcium-Natrium-Sulfat-Heilwasser gut gehen lassen. Angebunden ist eine physiotherapeutische Praxis. Für den kleinen Hunger gibt es Speisen, Kaffee und Kuchen im Cafe-Bistro.

Die Saunalandschaft

Neben der klassischen, finnischen Sauna und einer Biosauna mit Duft- und Aromatherapie wird ein Dampfbad mit niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte angeboten. Zum Abkühlen warten ein Eisbrunnen, Schwallduschen, schneckenförmige Erlebnisdusche mit Regenpaneel und ein Tauchbecken. Großzügige Ruhezonen in Bad und Sauna mit Außenterrassen und einer Liegewiese sorgen zwischen den Bad- und Saunagängen für angenehme Pausen.

Besonderheiten und Aktionen

Wohnmobilstellplatz für elf Mobile (6 Euro pro Nacht plus 1,50 Euro Kurtaxe pro Person).



Dank der Glasfassade ist ein Blick in die vulkanisch geprägte Landschaft möglich.

Preise

Tageskarte Sauna 11 Euro

Tageskarte Sauna + Bad 15 Euro

Mondscheintarif (Di.-So. ab 18 Uhr) 8 Euro

Blick in die Schwimmhalle der Vulkantherme in Herbstein Bild © Stadt Herbstein

Jugendstilbad Darmstadt - Highlight aus der Jugendstilzeit und Mitternachtssauna

Das Bad

Darmstadt ist bekannt für seine Bauwerke aus der Zeit des Jugendstils. Dazu gehört auch das ehemalige Zentralbad. Hier kann man im herrschaftlichen Ambiente baden, saunieren und sich wohlfühlen.

Kontakt Jugendstilbad Darmstadt

Mercksplatz 1

64287 Darmstadt

Telefon: 06151 951560

E-Mail: info@jugendstilbad.de

jugendstilbad.de

Zwei große Schwimmhallen erwarten den Besucher mit rund 300 qm und 200 qm Wasservergnügen. Neben dem Baden im angenehm temperierten Wasser von 28 bis 35 Grad gibt es Solebäder und ein Therapiebecken mit Jod-Selen für vielfältige gesundheitliche Anwendungen.

Die Saunalandschaft

Die Besucher können in der riesigen Saunawelt auf zwei Ebenen neben finnischer Sauna und irisch-römischem Dampfbad japanische Onsenbäder (Wassergüsse) und orientalische Hamam- und Rasulbäder genießen. Aufgüsse, Lichttherapie, zwei Ruheräume und Saunagastronomie runden das Angebot ab. Die Saunen haben eine Temperatur von 45 bis 95 Grad. In der der Sauna-Gastronomie gibt es Pasta und Kartoffelgerichte, Salate und Herzhaftes.

Besonderheiten und Aktionen

Für Architektur-Begeisterte: Eindrucksvolles Ambiente mit historischen, stuckverzierten Wandelgängen, außerdem gibt es einen herrlichen Blick von der Terrasse auf die historische Stadtmauer.

Für Sauna-Fans: Jeden letzten Samstag des Monats gibt es eine Mitternachtssauna von 22 bis 2 Uhr.

Für Sportliche: Donnerstags um 10:30 Uhr wird eine offene Wassergymnastik angeboten. Der Schnupperkurs findet in der Herrenhalle statt und dauert 15 Minuten. Wer mehr Kursangebote nutzen möchte, kann neben verschiedenen Schwimmkursen, Aqua-Power, Aqua-Fit und Aqua-Zumba wählen. Die Kurse werden ab 39 Euro für zehn Einheiten zzgl. Eintritt ins Bad angeboten.

Preise

2 Stunden 14,80 Euro (16,80 Euro an Samstagen, Sonn- und Feiertagen)

4 Stunden 17,60 Euro (19,60 Euro an Samstagen, Sonn- und Feiertagen)

Tageskarte 21,30 (23,30 Euro an Samstagen, Sonn- und Feiertagen)

Im Saunapreis ist der Eintritt in den Bade- und SPA-Bereich enthalten.

Jugendstilbad Darmstadt: Blick in die Schwimmhalle Bild © picture-alliance/dpa

Lagunen Erlebnisbad Willingen - Lange Saunanacht im Winter

Das Bad

Zwei Innen- und zwei Außenbecken und einer Wasserfläche vom 1.200 qm bietet das Lagunen-Erlebnisbad Badespaß für die ganze Familie.

Kontakt Lagunen-Erlebnisbad

Am Hagen 9

34508 Willingen

Telefon: 05632 969430

E-Mail: info@lagunenerlebnisbad.de

lagunenerlebnisbad.de

Die Besucher erwartet ein therapeutisches Bewegungsbad mit Bodenstrudel, ein Süßwasserbecken und einen 36 Grad warmen Grottenwhirlpool. Kleinere Kinder vergnügen sich in der Kinderbadewelt, für die Größeren warten Rutschenpark, Wildwasserkanal und Wasserfall. In der Caféteria "Karibikbar" warten schwimmbadtypische Speisen und Getränke.

Die Saunalandschaft

Die Saunalandschaft in Willingen ist in einen Innen- und Außenbereich gegliedert. In der Saunawelt gibt es neben einer finnischen Sauna ein irisch-römisches Dampfbad, eine Ilo-Sauna und eine Kristallsauna, ein Dampfbad und ein Sanarium mit integrierten Infrarot-Modulen. Im Duschhaus warten zwei Erlebnisduschen, außerdem gibt es zwei Ruheräume und verschiedene Abkühlbecken.

Besonderheiten und Aktionen

Lange Saunanacht am 15. Dezember 2017 bis 1 Uhr nachts.



Verschiedene Gesundheitsprogramme von Aqua-Training über gezieltes Training für Rücken, Knie- und Hüftgelenke sind im Eintrittspreis enthalten.

Preise

1,5 Stunden 8,90 Euro

2,5 Stunden 12,90 Euro

Tageskarte 14,90 Euro

Blick in die Schwimmhalle in Willingen. Bild © Kurbetrieb Willingen

Die Therme

Eine Therme für die ganze Familie. Kinder finden eine Badelandschaft mit Breitrutsche und einer Attraktion für die Großen. Die 108 Meter lange Riesenrutsche "Crazy Light" verspricht ein Rutscherlebnis mit Dicobeleuchtung.

Kontakt Laguna Aßlar

Die Mittelhessentherme

Europastrasse

35614 Aßlar

Telefon: 06441 80710-220

E-Mail: info@laguna-asslar.de

laguna-asslar.de

Für sportliche Schwimmer bietet ein 25-Meter-Sportbecken Raum für eine kurze Trainingseinheit. Im Thermenbereich wartet ein 220 qm Innen- und Außenbecken (34 Grad) mit Thermalsole. Außerdem gibt es ein Dampfbad, eine Textilsauna und ein innenliegendes Gradierwerk. In einem Bewegungsbecken werden Wasser-Kurse angeboten. Die Besonderheit: Musik wird unter Wasser abgespielt – man hört sie also erst, wenn man mit dem Kopf unter Wasser ist.

Die Saunalandschaft

Zwei Stockwerke, 4.000 qm und eine Natur-Außenanlage mit einem künstlichen Wasserfall: in der Saunalandschaft der Laguna Aßlar findet jeder Sauna-Fan seine Lieblingssauna. Temperaturen zwischen 60 bis 90 Grad, unterschiedliche Themensaunen und aromatische Aufgüsse runden das Angebot ab. In Aßlar gibt es eine Kaminsauna, eine Salzsauna, zwei finnische Saunen, ein Heu- und eine Kräutersauna.

Besonderheiten und Aktionen

Die Heusauna bietet 13 Personen Platz. Die Luft wird durch einen Stahlbehälter mit Heusud aromatisiert und ist auch für Allergiker geeignet.



Damensauna: Dienstags ist die gesamte Saunalandschaft für Frauen reserviert

Preise

2 Stunden – Sauna inklusive inklusive Therme, Gradierwerk und Schwimmbad 16 Euro

Jede weitere angefangene Stunde 3 Euro

Tageskarte 21 Euro